القومي: العدوان الصهيوني المتكرر على سورية لن يثنيها عن مواصلة حربها ضد الارهاب

دان عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي معن حمية في بيان اليوم، “العدوان الصهيوني على مواقع سورية في ريف دمشق”، معتبرا أن “هذا العدوان الجديد حلقة من ضمن مسلسل الحرب التي تتعرض لها الشام منذ أكثر من سبع سنوات”.

وأشار إلى أن “العدوان الصهيوني المتكرر على مناطق سورية، لن يثني سورية عن مواصلة حربها ضد الارهاب المدعوم اسرائيليا وأميركيا، ولن ينجح في التعمية على ما حققته سورية من إنتصارات ميدانية على الارهاب ورعاته، ومصير كل المحاولات الصهيونية هوالفشل”.

واعتبر أن “تكرار إنتهاك الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، واستخدامها لقصف الأراضي السورية، يرتب على لبنان الرسمي إعلان موقف واضح صريح بهذا الخصوص، واتخاذ كل الاجراءات وعلى المستويات كافة لوقف هذه الانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية، وإننا نسأل أدعياء السيادة الوهمية في لبنان، أين هم من هذا الصلف الصهيوني الذي ينتهك سيادة لبنان؟”.

وسأل: “ألا يشكل هذا الانتهاك الصهيوني لسيادة لبنان خرقا فاضحا للقرار 1701، وهل سيجتمع مجلس الأمن الدولي لادانة اسرائيل كما فعل قبل ايام على خلفية الأنفاق المزعومة؟”.

وختم حمية : “اسرائيل لن ترتدع عن العدوان إلا بمعادلات القوة، وكما شكلت المقاومة في لبنان معادلة ردع، فان سورية تمتلك كل الخيارات لكي تضع حدا للغطرسة الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية