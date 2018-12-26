خروقات لقوى العدوان في اليمن وزحوف على عدد من المواقع خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عددا من الخروقات لقوى العدوان على اليمن وزحوف وهجمات على عدد من المواقع وجاءت على الشكل التالي :

– 69 خرقاً لقوى العدوان في #الحديدة و23 غارة وزحوف على عدد من المواقع خلال الـ24 ساعة الماضية

– شهيد وجريحتان في قرية الطفيسة شمال غرب #حيس إثر استهدافهم بمدفعية المرتزقة

-المرتزقة أطلقوا صاروخا موجها في قرية بني مغازي غرب مديرية حيس استشهد على إثره مواطن وابنه

-كسر زحف باتجاه الحماجرة والأشقري بصرواح في #مارب

-مجاهدونا تصدوا لزحف باتجاه جنوب قرية الشليلة بـ #حرض في #حجة

– الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفاً للمنافقين باتجاه موقع المختبي وموقع شاطر بـ #البيضاء

– التصدي لزحف باتجاه تبة الصياد بالملاحيط في #صعدة

– كسر محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه تبة الصمود والبارك بنهم

-قواتنا ملتزمة بوقف إطلاق النار ورصد وإبلاغ الفريق المشترك بخروقات العدوان أولاً بأول

المصدر: مواقع