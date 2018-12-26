الجيش السوري يوقع قتلى ومصابين بصفوف الإرهابيين بريف حماة الشمالي

وجهت وحدات من الجيش السوري رمايات مركزة على تحركات ومواقع تحصن المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وذلك في إطار ردها على خروقات اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية بريديج بريف محردة الشمالي نفذت رمايات مدفعية باتجاه مواقع المجموعة الإرهابية في محيط قرية تل هواش وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد. وأشارت إلى أن وحدات من الجيش العاملة في قرية المغير بريف محردة الشمالي ردت على خروقات واعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في محيط بلدتي تل هواش والجنابرة بريف حماة الشمالي.

وبينت الوكالة أن وحدات الجيش تعاملت مع الخروقات برمايات مكثفة بالرشاشات وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين. وكبدت وحدات من الجيش أمس إرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم مرابض وأسلحة في قرية لطمين ومحيط بلدة زيزون في ريف حماة الشمالي.

وتواصل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمات جبهة النصرة و”الحزب التركستاني” و”كتائب العزة” وغيرها خرق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة في حين ترد وحدات الجيش على الخروقات وتوقع في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

المصدر: وكالة سانا