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December 26 2018 - 22:47

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: عدو فلسطين وسورية واحد

منذ 2 ساعة 26 December، 2018
المطران عطاالله حنا
سورية - عربي وإقليمي

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أن عدو فلسطين وسورية واحد وأن الجرح واحد، معرباً عن أمله في أن يكون العام الجديد عام انتصارات مستمرة وسلام لسورية.
وقال المطران حنا في تصريح لـ “سانا”: “عدو فلسطين وسورية واحد والجرح واحد فأولئك الذين تآمروا وسعوا إلى تدمير سورية وترويع أبنائها وتشريدهم هم أولئك الذين تآمروا على فلسطين والساعون إلى سرقة مدينة القدس المحتلة ونهبها من أبنائها وتصفية القضية الفلسطينية”.
وأعرب المطران حنا عن أمنيته بأن يكون العام الجديد عام الانتصارات والسلام والخير للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن يكون عام انتصارات متتالية لسورية مضيفاً: “نرسل من فلسطين رسالة تضامن ووفاء لسورية فسلام سورية هو سلام فلسطين”.
وتوجه المطران حنا بالتحية للسيد الرئيس بشار الأسد والشعب السوري والجيش العربي السوري الباسل الذي تصدى للمؤامرة الكونية المفروضة على سورية.

المصدر: سانا

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