اليمن :عملية مشتركة لـ #سلاح_الجو_المسير و #وحدة_المدفعية استهدفت تجمعات وتحصينات للغزاة ومرتزقتهم في #جبهة_قانية بـ #البيضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2018 - 22:48

اليمن :عملية مشتركة لـ #سلاح_الجو_المسير و #وحدة_المدفعية استهدفت تجمعات وتحصينات للغزاة ومرتزقتهم في #جبهة_قانية بـ #البيضاء

منذ 3 ساعة 26 December، 2018
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