#عسير_اليمن: انكسار زحف للجنود السعوديين ومرتزقتهم على مواقع الجيش واللجان في #الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2018 - 18:22

#عسير_اليمن: انكسار زحف للجنود السعوديين ومرتزقتهم على مواقع الجيش واللجان في #الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

منذ 39 mins 26 December، 2018
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