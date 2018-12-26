نتنياهو :سنبقى ثابتين على الخطوط الحمراء التي حددناها في سوريا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “لسنا على استعداد بقبول تواجد عسكري إيراني في سوريا، فهذا التوجه سيعمل ضدنا وسنعمل ضده بكل حزم وبشكل متواصل”.

وأضاف نتنياهو في رده تعقيبه الأول على الغارات الإسرائيلية في سوريا: “لن نرتدع من مواصلة الضربات ضد التواجد الإيراني في سوريا كلما اقتضت الضرورة”، بحسب تعبيره.

وتابع: “قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا هو قرار لن يغير سياساتنا، وسنبقى ثابتين على الخطوط الحمراء التي حددناها في سوريا وفي أي مكان آخر.

المصدر: فلسطين اليوم