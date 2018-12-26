بوتين وباشينيان يبحثان غدا في موسكو شؤون العلاقات الثنائية

أكد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع غدا مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، وسيبحث معه شؤون العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان الكرملين: “يوم 27 كانون الأول/ديسمبر، ستجري مباحثات في موسكو بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والقائم بأعمال رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا”.

وأوضح بأنه “من المخطط مناقشة قضايا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي “.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه سيلتقي الأسبوع القادم برئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، الذي سيزور موسكو.

المصدر: سبوتنيك