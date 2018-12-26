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December 26 2018 - 13:15

الجراح أصدر قرارا بتحويل مبالغ من واردات الاتصالات الى حساب الخزينة العامة

منذ 21 mins 26 December، 2018
وزير الاتصالات جمال الجراح
لبنان

أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح، اليوم قرارا، حول بموجبه مبلغا من خارج موازنة وزارة الاتصالات للعام 2018 من الحساب المفتوح بالدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان بأسم المديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية ولاسلكية الى حساب الخزينة العامة، وقدره 100,000,000 مئة مليون دولار. وهذا المبلغ من واردات وزارة الاتصالات المخصصة في موازنة العام 2018 لتغذية حساب الخزينة العامة وذلك عن العام 2018.

كما حول من خارج موازنة وزارة الاتصالات للعام 2018 من الحساب المفتوح بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان باسم المديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية ولاسلكية الى حساب الخزينة العامة، مبلغا وقدره 75,000,000,000 ل.ل خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية، وهذا المبلغ من واردات وزارة الاتصالات المخصصة في موازنة العام 2018 لتغذية حساب الخزينة العامة وذلك عن العام 2018.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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