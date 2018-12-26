حزب الاتحاد استنكر خرق العدو القرار 1701 واستخدام الاجواء اللبنانية منصة للاعتداء على سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2018 - 13:16

حزب الاتحاد استنكر خرق العدو القرار 1701 واستخدام الاجواء اللبنانية منصة للاعتداء على سوريا

منذ 25 mins 26 December، 2018
حزب الاتحاد اللبناني
لبنان

استنكر حزب الاتحاد في بيان “العربدة الصهيونية على سيادة لبنان من جديد حيال خرق القرار 1701، واستخدام الاجواء اللبنانية منصة للاعتداء على سوريا”.

واستهجن “قيام بعض الاطراف باستغلال قضية الانفاق على الحدود في لبنان، لتثير حولها ضجة واسعة في حين تلتزم هذه الاطراف الصمت على خرق العدو الصهيوني للقرار الأممي 1701 من خلال استعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ غاراتها على بلد عربي شقيق”.

ودان الحزب “هذه الهجمة”، داعيا “الأمة إلى المزيد من التماسك من أجل إفشال المخططات الغربية، والعمل على وقف النزيف الداخلي وتدمير مجتمعاتنا وتفتيتها حفاظا على أمننا وسيادتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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