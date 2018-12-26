المرابطون: لُحمة اللبنانيين صانت الوطن اللبناني

أكد امين مجلس محافظة البقاع في حركة “المرابطون” بسام عراجي أن لحمة اللبنانيين صانت الوطن اللبناني وحمته من الأخطار المحدقة الخارجية، سواء كانت موجة الإرهاب التخريبية أو أطماع العدو اليهودي التلمودي. وقال خلال زيارته على رأس وفد راعي ” ابرشية زحلة للطائفة المارونية” المطران جوزيف اميل معوض، ورئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش لتقديم التهاني باسم العميد مصطفى حمدان ان هذه الأعياد هي محطة تأمل وأمل بما جرى وما ينتظرنا في المستقبل الذي نتمناه آمناً ومستقراً للبناننا الحبيب، مطالباً الجميع في الإسراع بتشكيل الحكومة العتيدة والالتفات لهموم المواطنين وتأمين قوت يومهم.

المصدر: بريد الموقع