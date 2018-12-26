#الخارجية_الروسية: من المخطط مواصلة الاتصالات بصيغة #أستانا حول سوريا في موسكو خلال وقت قريب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 26 2018 - 13:15
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
26 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
طائرات العدو الصهيوني الحربية تخترق السيادة اللبنانية وتنفذ غارات وهمية فوق الجنوب على علو منخفض ملقية بالونات حرارية
الوكالة الوطنية للاعلام: طائرات العدو تخرق أجواء المنطقة من البحر وتعبر على أكثر من دفعة باتجاه النبطية وإقليم التفاح
مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدّى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات العدو الصهيوني من فوق الأراضي اللبنانية
المصدر السوري: الدفاعات تمكَّنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية والأضرار تقتصر على مخزن للذخيرة وإصابة 3 جنود بجروح
إعلام العدو: سماع دوي انفجارات في أجواء الخضيرة و قيسارية في الجليل شمال فلسطين المحتلة
البرلمان الروسي: إمدادات أنظمة "أس 300" الروسية زادت بشكل كبير من قدرة الجيش السوري على صد الضربات الصاروخية
العدو الاسرائيلي ينفذ حملة دهم واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين
ايران: تشييع جثمان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في طهران بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث
أكبر مرجعية دينية بحرينية آية الل الشيخ عيسى قاسم: الحاجة لأمثال السيد محمود الشاهرودي دائمة وملحة
المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية: قوى العدوان تواصل خروقاتها باتجاه منطقة كيلو 16 ومديريتي الدريهمي وحيس
سلاح الجو اليمني المسير يستهدف تجمعاً كبيراً للعدوان السعودي ـ الأميركي في أحد المعسكرات بالجوف
اليمن: جرافة عسكرية لقوى العدوان تواصل استحداث تحصينات ومواقع عسكرية شمال غرب كيلو16 بمديرية الحالي في الحديدة
صحيفة الغارديان البريطانية تتوقع عودة سوريا الى الجامعة العربية العام المقبل لاسيما مع تلاشي "المعارضة" للنظام
وزير الصناعة حسين الحاج حسن حول ملف مصنع ميموزا: ليس الهدف اقفال المصانع انما تصحيح أوضاعها
تنظيم "داعش" الارهابي يتبنى الاعتداء الانتحاري الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية وادى الى مقتل 3 أشخاص
السودان: تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد الحكم المستمر منذ 30 عاما وقوات الأمن تفرق التجمعات في الخرطوم
الجزائر: اندلاع احتجاجات شعبية عارمة على خلفية وفاة الشاب (عياش محجوبي) داخل بئر ارتوازي شرقي العاصمة الجزائرية
تونس: مواجهات بين الشرطة التونسية ومحتجين إثر إقدام مصور صحافي على حرق نفسه في مدينة القصرين غربي البلاد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: لا نهاية لإغلاق الحكومة الفيدرالية إلا بتمويل جدار المكسيك على الحدود الأميركية
#الخارجية_الروسية: من المخطط مواصلة الاتصالات بصيغة #أستانا حول سوريا في موسكو خلال وقت قريب
منذ 41 mins
26 December، 2018
التعليقات
ذات صلة
الشيخ الجعيد: لا خلاف بين القومية والاسلام طالما أن فلسطين هي عنواننا
الجراح أصدر قرارا بتحويل مبالغ من واردات الاتصالات الى حساب الخزينة العامة
حزب الاتحاد استنكر خرق العدو القرار 1701 واستخدام الاجواء اللبنانية منصة للاعتداء على سوريا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}