#الخارجية_الروسية: من المخطط مواصلة الاتصالات بصيغة #أستانا حول سوريا في موسكو خلال وقت قريب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2018 - 13:15

#الخارجية_الروسية: من المخطط مواصلة الاتصالات بصيغة #أستانا حول سوريا في موسكو خلال وقت قريب

منذ 41 mins 26 December، 2018
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة