وزير الخارجية الأردني يبحث مع لافروف التسوية السورية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي، سيبحث مع وزير الخارجية الروسي التسوية السورية خلال زيارته لموسكو يوم 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية “من المقرر يوم 28 ديسمبر قيام وزير الخارجية الأردن بزيارة عمل الى موسكو.. وسيتبادل الوزيران بالآراء بشأن القضايا الملحة للأجندة الدولية”.

وتابعت “من المخطط كذلك مناقشة سبل تسوية الأزمات الإنسانية الحادة التي تخص عودة اللاجئين السوريين الى مناطق إقامتهم الدائمة، وكذلك سيتم إيلاء اهتمام خاص للشأن الفلسطيني – الإسرائيلي، ومناقشة مسائل التعاون الثنائي”، حسب قولها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية