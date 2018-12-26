مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2018 - 00:26

مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية (سانا)

منذ 26 mins 26 December، 2018
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