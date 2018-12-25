#نجران: كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس وقتل وجرح العشرات منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 21:26
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#نجران: كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس وقتل وجرح العشرات منهم
منذ 1 ساعة
25 December، 2018
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