#نجران: كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس وقتل وجرح العشرات منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 21:26

#نجران: كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس وقتل وجرح العشرات منهم

منذ 1 ساعة 25 December، 2018
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