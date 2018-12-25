الشيخ ياسين هنأ بالميلاد: لتشكيل حكومة تحقق الآمال وتحفظ ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

جال رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين الثلاثاء على رأس وفد على الكنائس المسيحية في مدينة صور الجنوبية، مهنئا بالأعياد.

واستهل الشيخ ياسين جولته في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، حيث عايد المطران ميخائيل أبرص، وانتقل إلى مطرانية الروم الأرثوذكس، مهنئا الأب نقولا باصيل، ثم هنأ في كاتدرائية سيدة البحار رئيس أساقفة صور ومرجعيون للموارنة المطران شكر الله نبيل الحاج.

وبالمناسبة تحدث الشيخ ياسين حيث قال “إننا في مدينة صور لا نشعر ولا نسمع بالطائفية ولا بالحالة المذهبية، فهنا يوجد أخوة لبنانية ومصير مشترك نسعى إليه”، وتابع “مدينة صور هي مدينة المقاومة والوحدة التي نأمل أن يقتدي بها كل اللبنانيين”.

وتمنى الشيخ ياسين أن “تلقى الرحمة في قلوب المسؤولين ببركة هذا اليوم ويشكلوا حكومة تحقق آمال اللبنانيين وتحفظ ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ليستمر لبنان واحدا موحدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام