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December 25 2018 - 21:26

اليمن: مقتل وجرح العشرات من عناصر العدوان بكسر زحفين لهم في عسير

منذ 2 ساعة 25 December، 2018
يمن707
اليمن - عربي وإقليمي

قتل وأصيب العشرات من قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن الثلاثاء خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدم لهم قبالة منفذ علب والربوعة بعسير.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف مرتزقة الجيش السعودي على مواقع المجاهدين في الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأضاف المصدر أن “مجاميع من مرتزقة الجيش السعودي حاولت التقدم على أبواب الحديد قبالة منفذ علب، لكن المجاهدين الأبطال تصدوا لهم وكبدوهم قتلى وجرحى وأعطبوا آليتين عسكريتين”.

وأكد المصدر “جهوزية جميع وحدات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود لتلقين العدو ومنافقيه أقسى الدروس”.

المصدر: موقع انصار الله

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