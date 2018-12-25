أسامة سعد: لإنقاذ لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والمعيشية

هنأ الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد اللبنانيين بعيد ميلاد السيد المسيح(ع).

وأمل سعد في حديث له الثلاثاء “إنقاذ لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والمعيشية وأن يتمكن من حماية أمنه واستقراره في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضده”.

ووجه سعد “التحية للشعب الفلسطيني المقاوم”، آملا أن “يتمكن من خلال مقاومته من تحرير أرضه واستعادة القدس”.

وبمناسبة عيد الميلاد زار سعد على رأس وفد مطرانية الموارنة في صيدا حيث قدموا التهنئة للمطران مارون العمار، بعيد الميلاد، ثم زار الوفد مطرانية صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك في صيدا، وقدموا التهنئة للمطران إلياس بشارة حداد، كما زاروا للغاية نفسها عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب ميشال موسى في مغدوشة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام