#الحديدة: قصف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منازل وممتلكات المواطنين في مدينة #الدريهمي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 21:26

#الحديدة: قصف مكثف لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منازل وممتلكات المواطنين في مدينة #الدريهمي

منذ 3 ساعة 25 December، 2018
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