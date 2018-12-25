#الحديدة: استشهاد مواطن وإصابة 3 بينهم امرأتان إثر قصف قوى العدوان لمنزلهم بقذيفة هاون في قرية الطفسة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 18:03

#الحديدة: استشهاد مواطن وإصابة 3 بينهم امرأتان إثر قصف قوى العدوان لمنزلهم بقذيفة هاون في قرية الطفسة

منذ 8 mins 25 December، 2018
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