انكسار تقدم لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير جنوب السعودية وسقوط قتلى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 18:03
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انكسار تقدم لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير جنوب السعودية وسقوط قتلى
منذ 31 mins
25 December، 2018
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