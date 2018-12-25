روسيا وإيران نحو تعاون عسكري في عام 2019

أفادت السفارة الإيرانية في موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن عسكريي روسيا وإيران، قاموا بإعداد برنامج للتعاون الثنائي في المجال العسكري لعام 2019.

وجاء في بيان السفارة الإيرانية، “خلال المشاورات والمحادثات حول التعاون في المجال العسكري قام الطرفان بتحديد برنامج التعاون لعام 2019”.

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الإثنين، أن وفدا من الوزارة وصل إلى إيران للمشاركة في الجلسة الثانية لمجموعة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الحكومية المشتركة بشأن التعاون في المجال العسكري.

هذا وعقدت مجموعة العمل جلستها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر في طهران، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور أوسيبوف ونظيره الإيراني قادر نظامي./انتهى/

المصدر: وكالة مهر