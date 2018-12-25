الأميرال خانزادي: التعاون التقني لبحرية إيران وروسيا سيزداد في المستقبل

إستقبل قائد بحرية الجيش الإيراني الأميرال “حسين خانزادي”، مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال “اسيبوف” وبحث معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه أجري هذا اللقاء اليوم الثلاثاء، في إطار الاجتماع الثاني للجنة التعاون المشتركة الإيرانية-الروسية والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال هذا الإجتماع الذي انعقد في مقر القوة البحرية، آخر المستجدات على صعيد العلاقات والتعاون الثنائي.

كما أجرى الوفد العسكري الروسي الرفيع، لقاء قبل هذا مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء “محمد باقري” ومساعد الأركان العامة للقوات المسلحة للشؤون الدولية العميد”‘قدير نظامي”.

المصدر: وكالة مهر