باقري يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسحلة الايرانية اللواء محمد باقري على أهمية وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا في مجال القوات المسلحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن اللواء باقري رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسحلة الايرانية التقى بالسفير الروسي وفده المرافق له وناقشا العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو.

وفي هذا اللقاء قدم مساعد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسحلة الروسية الجنرال اسبينوف تقريراعن آخر مستجدات تشكيل اللجنة العسكرية المشتركية بين ايران وروسيا.

كما أشار الجنرال الروسي إلى العلاقات التاريخية بين ايران وروسيا وأكد على وجود العديد من المشتركات والطاقات بين البلدين والتي يمكن استثمارها لتعزيز التعاون الثنائي.

بدوره أكد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسحلة الايرانية اللواء محمد باقري على أهمية وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا في مجال القوات المسلحة.

المصدر: وكالة مهر