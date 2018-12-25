اليمن: تخريج المزيد من الدفعات العسكرية لمواجهة العدوان السعودي الاميركي

تتواصل فعاليات تخريج الدفع العسكرية الجديدة في عموم المناطق العسكرية في اليمن، حيث شهدت المنطقة العسكرية السادسة تخرج دفعة قتالية جديدة لمواجهة العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

وقالت مصادر يمنية “تخلل حفل التخرج مناورة عسكريةٌ نوعية استخدم المشاركون فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أثبتت نجاح وفاعلية الخريجين ومدى استفادتهم من الدورة التدريبية التي خاضوها خلال الفترة الماضية”.

وتابعت المصادر “في إطار الاستعدادات العسكرية لرفد الجبهات، وزع الإعلام الحربي صورا من مناورة لتخرج دفعة قتالية جديدة باسم سنواجه التصعيد بالتصعيد”، واضافت “أدى خريجو الدفعة عرضا عسكريا مهيبا أكدوا فيه على استعدادهم الكامل للتوجه إلى كافة جبهات التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم، معلنين أنهم سيكونون بالمرصاد لأية محاولة للعدو لاختراق الجبهة”.

المصدر: موقع انصار الله