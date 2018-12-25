اليمن: قافلتان غذائيتان من أبناء الحيمة الداخلية ومناخة بصنعاء دعما للمقاتلين بالساحل الغربي

سير أبناء مديريتي الحيمة الداخلية ومناخه بمحافظة صنعاء اليمينة قافلتين غذائيتين دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية المقاتلين في ميادين التصدي للعدوان السعودي الاميركي بالساحل الغربي.

وأكد المنظمون للقوافل في وقفة مسلحة أن “هذه القوافل تمثل تعبيرا بسيطا للامتنان وعونا ومساندة لأولئك المرابطين في جبهات العزة والشرف الذين يدافعون عن عزة وشرف هذا الشعب ويقدمون أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن الغالي وضد الطغاة والمستكبرين الذين يشنون عدوانا غاشما على البلد”.

وأشار المنظمون إلى أن “هذه القوافل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وسيستمر العطاء بالنفس والمال حتى يتحقق الانتصار على قوى الإجرام والعدوان”، وحيوا “التضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان في كافة الجبهات وخاصة جبهة الساحل التي اضحت محرقة للغزاة والمعتدين ومرتزقتهم”.

المصدر: موقع انصار الله