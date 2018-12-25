اليمن: وقفة قبلية مسلحة في مديرية حيدان بصعدة دعما للجيش واللجان وتنديدا بالعدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 14:09

اليمن: وقفة قبلية مسلحة في مديرية حيدان بصعدة دعما للجيش واللجان وتنديدا بالعدوان

منذ 32 mins 25 December، 2018
وقفة يمنية
اليمن - عربي وإقليمي

أقام أبناء مديرية حيدان بمحافظة صعدة اليمنية وقفة جماهيرية مسلحة للحشد والتعبئة الجهادية العامة دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية بمواجهة العدوان السعودي الاميركي.

واكد المشاركون في الوقفة “الاستمرار في التعبئة العامة والنفير إلى الجبهات ضد قوى العدوان وتسيير قوافل العطاء لرفد مجاهدي الجيش واللجان في مواقع العزة والشرف”.

وطالب المشاركون “الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والإيفاء بواجباتها في ايقاف خروقات وانتهاكات قوى العدوان ومرتزقتهم في الساحل الغربي”، وأشادوا “بالإنجازات والانتصارات التي يحققها ابطال الجيش واللجان في كافة الجبهات”.

المصدر: موقع انصار الله

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