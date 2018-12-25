سلسلة زيارات لوفد حزب الله في الناعمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 14:10

سلسلة زيارات لوفد حزب الله في الناعمة

منذ 38 mins 25 December، 2018
الحاج بلال داغر يعايد الاب سليم نمور في عيد الميلاد
لبنان

بمناسبة عيد الميلاد المجيد قام وفد من حزب الله برئاسة مسؤول القطاع الثامن الحاج بلال داغر وحضور رئيس الهيئة السنية لنصرة المقاومة في لبنان فضيلة الشيخ ماهر مزهر  ومسؤول التيار الوطني الحر في منطقة الناعمة اﻹستاذ جهاد خوري  ووفد من العلاقات العامة في شعبة دوحة  الحص بزيارة اﻷب سليم النمور رئيس دير الناعمة في صالون الدير بحضور فعاليات بلدة الناعمة .

وعلى صعيد آخر قدم وفد حزب الله واجب العزاء لعشائر العرب من آل العبادة وآل الهيبي وآل الزريقات بوفاة المرحومة الحاجة زهرة الهيبي في منزل ولدها الشيخ بسام العبادة في منطقة الناعمة بحضور حشد من وجهاء تلك العشائر الكريمة.

الحاج بلال داغر يعايد الاب سليم نمور في عيد الميلاد

الحاج بلال داغر يقدم واجب العزاء لعشائر العرب في الناعمة

المصدر: موقع المنار

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