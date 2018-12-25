سلسلة زيارات لوفد حزب الله في الناعمة

بمناسبة عيد الميلاد المجيد قام وفد من حزب الله برئاسة مسؤول القطاع الثامن الحاج بلال داغر وحضور رئيس الهيئة السنية لنصرة المقاومة في لبنان فضيلة الشيخ ماهر مزهر ومسؤول التيار الوطني الحر في منطقة الناعمة اﻹستاذ جهاد خوري ووفد من العلاقات العامة في شعبة دوحة الحص بزيارة اﻷب سليم النمور رئيس دير الناعمة في صالون الدير بحضور فعاليات بلدة الناعمة .

وعلى صعيد آخر قدم وفد حزب الله واجب العزاء لعشائر العرب من آل العبادة وآل الهيبي وآل الزريقات بوفاة المرحومة الحاجة زهرة الهيبي في منزل ولدها الشيخ بسام العبادة في منطقة الناعمة بحضور حشد من وجهاء تلك العشائر الكريمة.

المصدر: موقع المنار