سيناتور أمريكي: لا تدفنوا رؤوسكم في الرمل الرئيس السوري انتصر

اعتبر السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي راند بول، أن الرئيس السوري بشار الأسد قد خرج من الحرب منتصراً.

وقال راند بول: “نحن لا نستطيع أن نقول إنَّ على الأسد أن يرحل، الأسد انتصر في الحرب، لكن بعض الأشخاص يضعون رؤوسهم في الرمال وفقط يريدون إرسال ألفي عسكري إلى سوريا، وستصبح وسيلة تسرع إمكانية اندلاع حرب موسعة تشمل روسيا وإيران وسيكون ذلك خطأً فادحاً، ولا أعتقد أنَّ الشعب الأمريكي يريد حرباً كبيرة أخرى في الشرق الأوسط”.

وأفاد في حوار أجرته معه قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، بأنه ليس أمام الولايات المتحدة من خيار سوى التفاوض مع سوريا وإيران وروسيا، حيث قال “روسيا لاعب كبير.. إذا لم نتحدث إلى روسيا عن سوريا فلن نتوصل إلى حل”، وتابع: “إيران لاعب.. علينا أن نتحدث مع إيران أيضا بشأن سوريا”.

وشدد راند بول على أنَّ الشعب الأمريكي سئم من الحرب، وأنه يريد إعادة بناء بلده، مشيراً إلى أنَّ ما بين 60 إلى 70 % من الأمريكيين يؤيدون سحب القوات من أفغانستان وسوريا.

وقال في رده على سؤال القناة بشأن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان: “يجب أن ننظر إلى تعليقات أولئك الذين يدعمون وجودنا الأبدي في أفغانستان، والبقاء في سوريا حاليا بدون أي نهاية محددة، وحتى الجنرال جيمس ماتيس قال إنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وقال أيضا إنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، ما رأيك في شعور جنودنا الشباب، ما الذي ستشعرون به عندما يتم نشرهم في أفغانستان، بينما يقول قائدهم العام إنه لا يوجد حل عسكري في هذا البلد، برأيي المسؤولية تقع على عاتق ماتيس وغيره ممن يريدون الحرب الأبدية، وعليهم أن يفسروا إذا لم يكن هناك حل عسكري لماذا نرسل المزيد من القوات؟”

المصدر: الوكالة الفرنسية