"للجادين فقط"... 8 دول تقدم تعليما جامعيا مجانيا

يسعى الكثيرون من الطلاب حول العالم للحصول على فرصة تعليم مجاني وخاصة في المراحل الجامعية والدراسات العليا.

نشر موقع “womensarticle” قائمة ضمت عددا من البلدان، منها أوروبية، تقدم مثل هذه الفرص في أكثر من جامعة لديها.

وتتميز هذه الدول بارتفاع معدلات الضرائب فيها، لكن الأمر يستحق، وذلك لما تقدمه هذه الدول من رعاية صحية وتعليم جامعي مجاني، ومنها:

1-الدنمارك: تقدم الدراسة الجامعية المجانية في 6 جامعات فيها، وتتميز بتصنيفها العالمي الجيد، وهي:

— جامعة كوبنهاغن: تحتل المرتبة 82 في تصنيف مجلة The Times.

— جامعة أورهوس: تحتل المركز 106 في تصنيف المجلة.

— الجامعة التقنية في الدنمارك: تحتل المركز 167 في تصنيف.

— جامعة آلبورغ: وتنتمي للفئة من 201 إلى 250 في تصنيف.

— كلية كوبنهاغن للتجارة: وتنتمي للفئة من 201 إلى 250 في تصنيف.

— جامعة جنوب الدنمارك: وتنتمي للفئة من 301 إلى 350 في تصنيف.

2- إستونيا: وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لعام 2015، تعتبر إستونيا من ضمن الدول التي تمنح هذا النوع من الدراسة، والذي تقدمه في 3 جامعات، وهي:

جامعة تالين، جامعة تالين للتكنولوجيا و جامعة تارتو.

3- فنلندا: والتي تقدم الدراسة الجامعية في 10 جامعات حكومية وهي:

جامعة هلسنكي، جامعة أبو الأكاديمية، جامعة توركو، جامعة تامبيري، جامعة جفاسكيلا، جامعة أولو، جامعة فاسا، جامعة لابلاند، جامعة شرق فنلندا وجامعة آلتو.

4- النرويج: وتقدم الدراسة المجانية في جامعتي أوسلو وستافانغر.

5- جمهورية سلوفاكيا: جامعة الاقتصاد، جامعة التكنولوجيا، جامعة كومينيوس، جامعة الفنون المسرحية وأكاديمية الفنون الجميلة والتصميم.

6- سلوفينيا: وتضم جامعة واحدة تمنح هذه الميزة وهي جامعة ليوبليانا.

7- السويد: وتضم جامعات، لون وستوكهولم وجوتنبرغ.

8- تركيا: وتضم جامعة أنقرة وإسطنبول وجامعة إسطنبول التقنية.

المصدر: سبوتنيك