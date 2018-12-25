بيلاروس تعتبر القاعدة الأميركية في بولندا مصدرا للتهديد العسكري

قال وزير الدفاع البيلاروسي، أندريه رافكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتبر نشر القاعدة الأميركية على الأراضي البولندية مصدرا للتهديد العسكري.

وصرح رافكوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” في رد على سؤال حول موقف مينسك من نشر القاعدة الأميركية في بولندا، قائلا “بالنسبة لبيلاروس، فإن أي نشر لقوات أجنبية في الأراضي المجاورة يعتبر مصدرا للتهديد العسكري للدولة، أي أنه يعد عاملا أو مجموعة من العوامل، التي قد تؤدي إلى زيادة خطر التهديد العسكري في ظل ظروف معينة، كما هو الحال في تعريف العقيدة العسكرية لبيلاروس”.

ووفقا له، فإن الجانب البيلاروسي يأخذ تصريحات وارسو “على محمل الجد”، لأن هذا “قد يؤدي إلى تكثيف المزيد من التوتر على طول خط” الغرب والشرق””.

وأضاف رافكوف “من الواضح أيضا أن مثل هذه الخطوات لا تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي”.

وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، إنه نصح وزير الخارجية البولندي بعدم إنشاء “قواعد إضافية”، وإلا سيتعين على مينسك وموسكو الرد على ذلك، وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في شهر كانون الأول/ ديسمبر، في مقابلة مع بوابة “فيرتشوال بولشا”، إن قرار إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا قد يتخذ في فصل الربيع، وفي رأيه، فإن هذا من شأنه تعزيز أمن بولندا، وكذلك المنطقة ككل.

هذا وكانت بولندا، قد اقترحت في وقت سابق، على الولايات المتحدة، إنشاء قاعدة عسكرية دائمة على أراضيها، آخذة على عاتقها التكاليف التي تقدر بحوالي 1.5-2 مليار دولار، وتم تقديم الاقتراح خارج نطاق حلف الناتو، على أساس ثنائي.

المصدر: سبوتنيك