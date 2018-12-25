الشيخ قبلان نعى السيد الشاهرودي

نعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، إلى المسلمين واللبنانيين، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية المرجع الديني السيد محمود الهاشمي الشاهرودي “عن عمر شريف ناهز السبعين عاما، قضى أكثره في خدمة الدين الحنيف، فكان مثال العالم الفاضل الذي حفلت حياته بالعطاء واتسمت بالفضل من خلال المواقع القيادية في الميادين السياسية والقضائية والتبليغية، كما وأفنى عمره الشريف في التأليف والبحث والتدريس، وأغنى المكتبة الإسلامية بجملة من المؤلفات والأبحاث العقائدية والفقهية”.

وقال: “خسرت الحوزات والمراكز العلمية الدينية، برحيل الفقيد الكبير، مرجعا كبيرا وعالما فاضلا وفقيها مميزا، يبقى عزاؤنا برحيله، مسيرة العطاء التي ترفدها الحوزات العلمية والمرجعيات الدينية على امتداد مساحات العالم”.

وعزى قبلان مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية المرجع الإمام السيد علي الخامنئي وكل المرجعيات الدينية وعلماء الحوزات العلمية، سائلا المولى “ان يحفظهم كل العاملين لاعلاء كلمة الدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية