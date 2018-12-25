وزير خارجية تركيا: عازمون على دخول مناطق شرق الفرات في الشمال السوري في أقرب وقت ممكن (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 09:40
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعرب عن استيائه مما آلت إليه الأوضاع على مستوى تشكيل الحكومة
العماد عون: اللبنانيون خسروا الكثير من الوقت ويجب أن نعوض ما فاتهم من مسيرة إعادة البناء
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مصادر يمنية: عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية تستهدف تجمعات قوى العدوان السعودي الأميركي في جبهة نهم
مصدر في سلاح الجو المسير يؤكد ان العملية في نهم حققت هدفها وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدوان
رئيس لجنة الأمم المتحدة باتريك كاميرت يتفقد الدمار الناجم عن غارات العدوان في ميناء الحديدة ويجول داخل المدينة
السلطة المحلية في الحديدة شدّدت خلال لقائها بكاميرت على ضرورة رفع الحصار وإيصال إمدادات الغذاء والدواء عبر الميناء
رئيس الوزراء الفرنسي: عازمون على استعادة النظام في ظل احتجاجات السترات الصفراء المستمرة في البلاد للأسبوع السادس
زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي "نانسي بيلوسي" تتهم الرئيس دونالد ترامب بإغراق بلادها في الفوضى
الداخلية الأفغانية: الهجوم على المجمع الحكومي في كابول أسفر عن سقوط 27 قتيلا معظمهم من المدنيين
اندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا موجة التسونامي الناجمة عن نشاط بركاني إلى 370 قتيلاً والبحث متواصل عن ناجين
وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله محمود هاشمي شاهرودي
وزير خارجية تركيا: عازمون على دخول مناطق شرق الفرات في الشمال السوري في أقرب وقت ممكن (روسيا اليوم)
منذ 27 mins
25 December، 2018
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