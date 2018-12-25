وزير خارجية تركيا: عازمون على دخول مناطق شرق الفرات في الشمال السوري في أقرب وقت ممكن (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2018 - 09:40

وزير خارجية تركيا: عازمون على دخول مناطق شرق الفرات في الشمال السوري في أقرب وقت ممكن (روسيا اليوم)

منذ 27 mins 25 December، 2018
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