غرفة التجارة الأميركية تستبعد فرض عقوبات أميركية على روسيا بعد حادثة البحر الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2018 - 09:40

غرفة التجارة الأميركية تستبعد فرض عقوبات أميركية على روسيا بعد حادثة البحر الأسود

منذ 56 mins 25 December، 2018
علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة
أخبار دولية - الولايات المتحدة

صرح رئيس الغرفة التجارة الأميركية في روسيا أليكسيس رودزيانكو، اليوم الثلاثاء أن الحادثة في البحر الأسود بالقرب من مضيق كيرتش، عندما اُحتجزت السفن الأوكرانية لعبورها الحدود الروسية بطريقة غير شرعية، من غير المحتمل أن تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا .

وقال رودزيانكو “في رأيي، هناك العديد من الأسباب والحجج المختلفة لفرض عقوبات إضافيه، ولسبب آخر، من وجهة نظري، من غير المرجح أن يكون له الحادث عند مضيق كيرتش أي تأثير”.

يذكر أنه سبق وقامت ثلاث سفن من صلب تنظيم البحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية والدخول في حوض المياه المحلي للبحر الإقليمي التابع لروسيا الاتحادية، ثم توجهت هذه السفن بعد ذلك من بحر أزوف إلى مضيق كيرتش، بل وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسفن والزوارق التابعة لقوات حرس الحدود الروسية وأسطول البحر الأسود، وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا على متن هذه السفن لمدة شهرين.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة