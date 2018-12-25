عودة أكثر من 850 نازحا إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين اليوم الثلاثاء بأنه خلال الـــ 24 ساعة الماضية عاد أكثر من 850 نازحا من الخارج إلى سوريا.

و قال المركز في نشرة له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 854 نازحا إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 347 شخصا (104امرأة و177 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 507 شخصا (152 امرأة و259 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب”.

ومن جانب آخر أفاد المركز أعلاه أن هناك 967 شخصا قد عادوا إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

يذكر أنه وفقا للمركز فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي علي مساحة 9.8 هكتار وذلك في قرى الشوكتلية العثمانية أوفانية ترونجا ورفيد وقصيبة (محافظة القنيطرة) وعين الذات وتلبيسة (محافظة حمص) والزلفي (محافظة دمشق) بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 49 عبوة قابلة للانفجار، ومنها عبوة محلية الصنع.

المصدر: سبوتنيك