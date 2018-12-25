لاريجاني: هاشمي شاهرودي شخصية بارزة في العلوم الاسلامية

عزي رئيس مجلس الشوري الايراني علي لاريجاني بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله محمود هاشمي شاهرودي، واعتبره بانه كان شخصية بارزة في العلوم الاسلامية.

وفي برقية تعزية وجهها بالمناسبة، اعرب لاريجاني عن الاسف والحزن لوفاة آية الله هاشمي شاهرودي، ونوه الى ان الفقيد ونظرا لموهبته العالية وسعيه الحثيث في تعلم العلوم الدينية فقد تتلمذ علي يد آية الله العظمى السيد الخوئي وآية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر، لترسيخ اسسه الاجتهادية.

واضاف، ان الفقيد فضلا عن انه كان من الشخصيات البارزة في العلوم الاسلامية فقد كان مصدرا للكثير من الخدمات في مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية.

وتقدم لاريجاني بالمواساة للشعب الايراني وسماحة الامام السيد علي الخامنئي والحوزات العلمية في قم المقدسة والنجف الاشرف وتلامذته واسرته الكريمة، راجيا له المغفرة والرحمة الواسعة والدرجات العلى في جنان النعيم، ولذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد توفى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله محمود هاشمي شاهرودي مساء الاثنين بعد معاناة طويلة من المرض، عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

المصدر: وكالات