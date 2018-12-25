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December 25 2018 - 04:29

إلغاء وتأجيل أكثر من 80 رحلة طيران في مطارات موسكو

منذ 1 ساعة 25 December، 2018
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أخبار دولية - روسيا

أفادت وكالة “تاس” بأن تساقط الثلوج الكثيف على العاصمة الروسية موسكو، تسبب بتأجيل 69 رحلة جوية وإلغاء 13 رحلة أخرى في مطارات “فنوكوفو” و”دموديدوفو” و”شيريميتيفو”.

ووفقا لبيانات خدمة “ياندكس مواعيد”، فقد أجلت 17 رحلة وألغيت رحلة واحد حتى الساعة 22:45 من مساء الاثنين في مطار “فنوكوفو”، وأجلت 21 رحلة وألغيت 12 في مطار “دوموديدوفو”، وتأخرت 31 رحلة في مطار “شيريميتيفو”.

ووفقاً لمركز الأرصاد الجوية الروسي، فإن خبراء الأرصاد يتوقعون تساقط الثلج طوال الليل في منطقة العاصمة وضواحيها وحتى بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 ديسمبر، وتدني درجات الحرارة إلى أقل من 12 مئوية تحت الصفر.

المصدر: وكالات

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