الخرطوم تطلع البعثات الدبلوماسية على الأوضاع في ضوء الاحتجاجات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين، الاثنين، إن الوزارة أطلعت المجموعات الدبلوماسية بالخرطوم على الأحداث التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأوضح محمد الأمين في بيان، أن الوزارة أطلعت المجموعات الدبلوماسية التالية: العربية، الأفريقية – الآسيوية والأمريكية – الأوروبية، على حدة.

وذكر البيان أن الوزارة قدمت شرحاً لرؤساء البعثات الدبلوماسية حول أسباب الضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ومساعي الحكومة لتجاوزها.

وأشار البيان إلى أن “الحكومة تتفهم دواعي احتجاج المواطنين على نقص بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، وقد تعاملت السلطات المختصة بطريقة حضارية مع الاحتجاجات السلمية، حسب البيان، لكن عندما جنحت بعض هذه الاحتجاجات للتخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإحراقها كان لابد من التصدي للمخربين والمندسين وفقا للقانون، حيث تم ضبط عدد من هؤلاء ويخضعون الآن للتحقيق وسيقدمون للمحاكمة”.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الأوضاع الأمنية الآن هادئة في كل أنحاء البلاد.

وأعرب رؤساء البعثات الأفريقية والآسيوية، وفقا لما ذكره بيان وزارة الخارجية السودانية، عن تضامن وتأييد بلدانهم للسودان في جهوده الرامية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، وذكر بعضهم أن ما يجري في السودان حصل في بلاد متقدمة وتم التعامل معه بذات الطريقة.

المصدر: وكالات