وفاة آیة الله محمود الهاشمي الشاهرودي

توفي رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة آیة الله محمود الهاشمي الشاهرودي مساء الیوم الاثنین بعد معاناة طویلة من المرض.

وأكد احد اقرباء آیة الله الشاهرودي ومسؤولا في مستشفى “خاتم الانبیاء (ص)” طهران النبأ، واعلنا بأن آیة الله الشاهرودي وبعد مرض الّم به لفترة طویلة، توفي عند الساعة العاشرة من مساء الیوم الاثنین بالتوقیت المحلي (السادسة والنصف مساء بتوقیت غرینتش) عن عمر یناهز 70 عاما.

ولادة آیة الله الشاهرودي كانت فی العام 1948 في مدینة النجف الاشرف فی العراق، وكان عضوا فی مجلس صیانة الدستور فی دوراته الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وخلال الفترة من 1999 لغایة 2009 تولى رئاسة السلطة القضائیة من قبل قائد الثورة الاسلامیة، وكان نائبا في مجلس خبراء القیادة في دوراته الثالثة والرابعة والخامسة.

وفی العام الماضی تولى آیة الله هاشمی شاهرودي رئاسة مجمع تشخیص مصلحة النظام، وكان رئیسا للمجلس الاعلى لحل الخلافات وتنظیم العلاقات بین السلطات الثلاث.

المصدر: وكالة ارنا