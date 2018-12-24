بغداد تنفي اتفاقها مع واشنطن على التوغل داخل الحدود السورية

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنباء نقلتها وسائل إعلام بطلب واشنطن من بغداد إرسال قوات عراقية داخل الحدود السورية بعمق 70 كم لسد الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي.

وقال بيان للقيادة إن “المعلومات حول طلب أمريكي من العراق بإدخال قوات عراقية إلى الأراضي السورية، غير صحيحة، وينبغي تجنب الترويج لهذه الأخبار غير الصحيحة”.

وأضاف البيان “القوات العراقية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تسلل داخل أراضيها، كما أنها تؤمن الحدود بشكل كامل”.

وذكرت وسائل إعلام عربية في وقت سابق من يوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طلب خلال محادثات هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي دخول قوات عراقية لمسافة 70 كم داخل سوريا لسد الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية.

المصدر: وكالات