وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية آية الله محمود هاشمي شاهرودي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2018 - 22:20

وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية آية الله محمود هاشمي شاهرودي

منذ 1 ساعة 24 December، 2018
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