وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية آية الله محمود هاشمي شاهرودي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2018 - 22:20
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وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله محمود هاشمي شاهرودي
وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية آية الله محمود هاشمي شاهرودي
منذ 1 ساعة
24 December، 2018
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وفاة آیة الله محمود الهاشمي الشاهرودي
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