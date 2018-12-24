نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير التركي التعاون في صيغة أستانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الإثنين، مع السفير التركي في موسكو حسين ديريوز، قضايا التعاون الثنائي والتفاعل في صيغة أستانا حول سوريا. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية “قدم نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، فطور عمل تكريماً للسفير فوق العادة والمفوض للجمهورية التركية لدى روسيا، حسين ديريوس، بمناسبة إتمام مهمته الدبلوماسية في موسكو”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا قضايا الساعة للتعاون الثنائي، بما في ذلك وفي المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وبعض القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك والتعاون في صيغة أستانا حول سوريا. يذكر أن ديريوز يشغل منصب السفير التركي لدى روسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016. وأعلن السفير في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه سيترك منصبه ويعود إلى أنقرة في غضون شهرين.

هذا وصرح مصدر في الدوائر الدبلوماسية بأنقرة، في وقت سابق، لوكالة “سبوتنيك”، أن تركيا عينت سفيرا جديدا للبلاد في موسكو، وهو رئيس الدائرة القنصلية لوزارة الخارجية التركية، ميخميت سامسار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية