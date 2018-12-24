الأمين العام المساعد للجامعة العربية: عودة سوريا للجامعة لا يحتاج لاجتماع على مستوى القمة

أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن إنهاء تعليق عضوية سوريا وإعادتها للمنظمة “لا يتطلب بالضرورة عقد اجتماع للجامعة على مستوى القمة”. وقال زكي، في تصريحات للصحفيين، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن “قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو قرار الدول الأعضاء”، مضيفا “من الناحية الإجرائية، فإن قرار تعليق عضوية سوريا اتخذ من قبل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وبالتالي يمكن لمستوى أقل من القمة أن يقرر الموقف من سوريا”.

وأضاف زكي، “إذا حدث توافق بين الدول الأعضاء على إنهاء تعليق عضوية سوريا، كما وافقت هذه الدول على تعليق عضويتها، ينتهي التعليق، وهذا الموضوع لن يتم تعديل شيء فيه إلا بالتوافق”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية