“الأمن الداخلي”: التشدد بمنع إطلاق النار العشوائي خلال الاعياد وتدابير بحق مطلقيه

شددت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ لها على التشدد خلال فترة الاعياد في منع اطلاق النار العشوائي واتخاذ التدابير بحق مطلقي النار بالتنسيق مع القضاء المختص.

وقال البلاغ إنه “لمناسبة الأعياد المجيدة وحفاظا على السلامة العامة، تحيط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام علما، ان قطعاتها العملانية ستقوم بالتشدد في منع اطلاق النار العشوائي واتخاذ التدابير بحق مطلقي النار بالتنسيق مع القضاء المختص”.

وتابع البلاغ “كما سيتم التشدد في تطبيق أحكام قانون السير وقمع المخالفات بكل جدية ولا سيما:

– القيادة تحت تأثير الكحول.

– السرعة الزائدة.

– عدم وضع حزام الأمان.

– استعمال الخلوي أثناء القيادة.

– القيادة بعكس السير.

– الوقوف الممنوع والمزدوج”.

واضاف البلاغ إن “المديرية العامة تطلب من المواطنين أخذ العلم والتقيد بقانون السير وعدم ارتكاب المخالفات، حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين”، وتابع “كما تطلب من المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن مطلقي النار عبر الاتصال برقم النجدة 112، أو على موقع قوى الامن الداخلي الالكتروني عبر خدمة بلغ وحسابات التواصل الاجتماعي العائدة لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام