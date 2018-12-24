ایران الاولى في سرعة النمو والـ 16 عالميا في الانتاج العلمي

حازت ایران على المرتبة الاولى في سرعة النمو والـ 16 عالميا في الانتاج العلمي خلال العام الماضي كما أفاد وزير العلوم والابحاث والتقنيات منصور غلامي.

وقال غلامي، في تصريح ادلى به خلال زيارته لمعرض الانجازات البحثية ومعرض المعدات المختبرية المصنعة محليا، ان الجامعات الايرانية تمتلك طاقات طيبة للغاية على الصعيد العلمي كما ان البلاد حازت على المرتبة الاولى عالميا في سرعة النمو العلمي وتأتي بعدها الصين وروسيا.

واضاف: ان ايران حازت على المرتبة الاولى في المنطقة على صعيد الانتاج العلمي فضلا عن تفوقها عالميا في العديد من التخصصات العلمية.

وتابع: ان تأسيس واحات العلوم والتكنولوجيا يصب في سياق التحرك من اجل انتاج الثروة والابداع كما ان وزارة العلوم توجه الدعم المالي من قطاع الابحاث الى الشركات الشابة ولديها اعتمادات بحثية طيبة.

ونوه الى ان معرض الانجازات البحثية يكتسب المزيد من الاهمية باستمرار ويستطيع عنصر الزمن التأثير ايجابيا في مجال بلورة الانجازات.

المصدر: وكالة انباء فارس