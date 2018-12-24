إعلام العدو: الإئتلاف الحكومي يقرر حل الكنيست والذهاب لإنتخابات مبكرة في نيسان/ابريل المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2018 - 17:09
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إعلام العدو: الائتلاف الحكومي يقرر حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة في نيسان/أبريل المقبل
غزة: بدء توافد الفلسطينيين للمشاركة في المسير البحري الـ21 عند الحدود البحرية شمال غرب القطاع
الأمن العام اللبناني يؤمن العودة الطوعية لدفعة جديدة من النازحين إلى سوريا
الرئيس نبيه بري يعرب عن قلق كبير إزاء ما ينتظر البلد ويعتبر أن ما حصل يؤكّد وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق
الرئيس بري: هناك قطبة مخفية لم تتضح بعد في طريقة طرح توزير جواد عدرا ثم التمسك به على اعتبار أنه من كتلة الرئيس
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نأمل أن يكتمل تشكيل الحكومة بأقرب وقت ويتحقق التمثيل فيها لكل من له حق بذلك
البطريرك الماروني في رسالة الميلاد: أصحاب الشأن بتأليف الحكومة ما زالوا يتفننون بخلق العقد غير آبهين بالخسائر المالية
الهلال الأحمر السوري يدخل قافلة مساعدات غذائية إلى 4 بلدات في ريف درعا الشمالي الغربي
وسائل إعلام تركية: أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدودها مع سوريا
متحدث عسكري أميركي يعلن أنّ الأمر التنفيذي المتعلق بالانسحاب من سوريا تم توقيعه
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: حل قضية الوجود المسلّح غير الشرعي للولايات المتحدة على الأراضي السورية لن يكون سهلاً
مصادر يمنية: عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية تستهدف تجمعات قوى العدوان السعودي الأميركي في جبهة نهم
رئيس لجنة الأمم المتحدة باتريك كاميرت يتفقد الدمار الناجم عن غارات العدوان في ميناء الحديدة ويجول داخل المدينة
السلطة المحلية في الحديدة شدّدت خلال لقائها بكاميرت على ضرورة رفع الحصار وإيصال إمدادات الغذاء والدواء عبر الميناء
الرئيس الأميركي يعين باتريك شناهان وزيراً للحرب بالوكالة خلفاً لجيمس ماتيس اعتباراً من الأول من الشهر المقبل
وزير الخزانة الأميركي يبحث الوضع المالي مع رؤساء أكبر 6 مصارف في البلاد في ظل استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية
أفغانستان: هجوم بسيارة مفخخة وإطلاق نار على مجمع حكومي يضم مكاتب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كابول
باكستان: الحكم على رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بالسجن 7 سنوات في قضية فساد جديدة
اندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا موجة التسونامي الناجمة عن نشاط بركاني إلى 370 قتيلاً والبحث متواصل عن ناجين
البيرو: الحكومة تغلق 33 مرفأ إثر أمواج غير عادية أدت إلى اجتياح مياه البحر بعض المناطق
إعلام العدو: الإئتلاف الحكومي يقرر حل الكنيست والذهاب لإنتخابات مبكرة في نيسان/ابريل المقبل
منذ 3 ساعة
24 December، 2018
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