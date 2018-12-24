إعلام العدو: الإئتلاف الحكومي يقرر حل الكنيست والذهاب لإنتخابات مبكرة في نيسان/ابريل المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2018 - 17:09

إعلام العدو: الإئتلاف الحكومي يقرر حل الكنيست والذهاب لإنتخابات مبكرة في نيسان/ابريل المقبل

منذ 3 ساعة 24 December، 2018
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