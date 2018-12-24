تعيين خالد الفاضل وزيراً للنفط في الكويت

يؤدي عدد من الوزراء الجدد في الكويت القسم الدستوري الثلاثاء، من بينهم خالد الفاضل وزيرا للنفط خلفا لبخيت الرشيدي. ونقلت صحيفة الراي الكويتية الاثنين “يؤدي الوزراء المعينون الجدد القسم الدستوري غدا الثلاثاء”، متابعة “يؤدي خالد الفاضل اليمين وزيرا للنفط، ومريم العقيل وزيرة للتنمية والخطيط، وفهد الشعلة وزيراً للاوقاف، وسعد الخراز وزيرا للشؤون البلدية”. وأضافت الراي “نص التعديل على اعتماد خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للخدمات، وفهد العفاسي وزيرا للعدل وزيرا لشؤون مجلس الأمة، وجنان بوشهري وزيرة للأشغال والإسكان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية