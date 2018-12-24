84 ألف حاج إيراني يشاركون في موسم الحج المقبل

يشارك 84 الف حاج ايراني في مناسك الحج للعام الجاري بالاضافة الى 2500 بصفة كوادر خدمية وطبية وادارية، كما افاد الرئيس الجديد لمنظمة الحج والزيارة علي رضا رشيديان.

وقال رشيديان، في اول تصريح صحفي له اليوم الاثنين بعد توليه منصبه الجديد، ان العدد الاجمالي للايرانيين المشاركين في مناسك الحج خلال العام الجاري سيبلغ 86500 حاج مع الكوادر الخدمية.

واضاف: ان مفاوضات جرت في مكة المكرمة بين الجانبين بدعوة من الجانب السعودي وتم فيها التباحث حول مقترحاتهما حيث تم التوصل الى تفاهم حول مشاركة الايرانيين في الحج.

ولفت الى متابعة حقوق اسر الايرانيين الشهداء في حادثتي المسجد الحرام ومنى، موضحا ان حقوق شهداء المسجد الحرام يتم دفعها حاليا من قبل مكتب السعودية في الامم المتحدة كما يتم متابعة موضوع حقوق شهداء منى ومن المؤمل دفعها بسرعة.

ونوه الى تأسيس مكتب لرعاية المصالح الايرانية في مدينة جدة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

المصدر: وكالة انباء فارس