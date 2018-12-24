محكمة باكستانية تقضي بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة 7 سنوات بتهم فساد

قضت محكمة باكستانية الاثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة سبع سنوات بتهم فساد. وقال تلفزيون “جيو” الباكستاني، إن “المحكمة قالت أن شريف لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية”. وحكم على شريف في تموز/يوليو الماضي بالسجن لمدة عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء عقارات فاخرة في لندن وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة. وأفرج عنه من السجن في أيلول/سبتمبر بانتظار نظر الطعن على الحكم.

هذا وفي تموز/ يوليو 2017، أقالت القوات المسلحة الباكستانية شريف من منصب رئيس وزراء البلاد، الذي شغله ثلاث مرات خلال الفترات التالية (1990-1993 ، 1997-1999 و 2013-2017). بعد نشر ما يسمى بـ “وثائق بنما”. حيث نشرت شركة “موساك فونسيكا” التي تقدم خدمات قانونية في الملاذات الضريبية الآمنة، أطلق عليها وثائق بنما، بيانات توضح أن نجلي نواز شريف، وابنته يمتلكون ما لا يقل عن ثلاث شركات في الخارج، مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية