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December 24 2018 - 00:30

خالد البطش: نرفض قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني

منذ 51 mins 23 December، 2018
خالد البطش
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فسلطين خالد البطش أن “قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي قد يؤدي إلى تدويل الخلاف بين حماس وفتح”، وسأل “هل هذا القرار سيعيد الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين”.

وأكد البطش في حديث له الاحد أنه “في حال ساهم حل المجلس التشريعي بزيادة الانقسام فنحن ضده”، ورأى أن “حل المجلس يمكن أن يكرس الانقسام بين فتح وحماس”، وشدد على أن “المطلوب اليوم هو اجتماع طارىء للقيادة الفلسطينية بين أبو مازن والأمناء العامين لحركات المقاومة الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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